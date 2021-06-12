Hatay'da at arabası ile cep telefonu kaçakçılığı yapan şüpheli yakalandı
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Hatay'da at arabası ile cep telefonu kaçakçılığı yapan şüpheli yakalandı

Hatay'da at arabası ile cep telefonu kaçakçılığı yapan şüpheli yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hatay'ın Altınözü ilçesinde bir şüpheli at arabası ile cep telefonu kaçakçılığı yaparken yakalandı.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde bir şüpheli at arabası ile cep telefonu kaçakçılığı yaparken yakalandı.

Altınözü İlçe Jandarma Komutanlığı, Ziyaret Mahallesi'nde at arabası ile cep telefonu kaçakçılığı yapacağı bilgisi aldı.

Ziyaret Piyade Hudut Karakol Komutanlığı ile birlikte durdurulan at arabasında yapılan arama sonucunda, arabanın römork kısmında bulunan zula olarak tabir edilen gizli bölmede 61 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Şüpheli H.A. yakalanarak gözaltına alındı. - HATAY

Hatay'da at arabası ile cep telefonu kaçakçılığı yapan şüpheli yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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