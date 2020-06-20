Hatay'da aspiratör borusuna sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı
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Hatay'da aspiratör borusuna sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bir evin mutfağındaki aspiratör borusuna sıkışan kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Hatay'da aspiratör borusuna sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı
20.06.2020 21:07 | Son Güncelleme: 20.06.2020 22:31

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bir evin mutfağındaki aspiratör borusuna sıkışan kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kurtuluş Caddesi'nde yaşayan kişi, evinin mutfağındaki aspiratör borusundan kedi yavrusu sesi gelmesi üzerine itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Aspiratör borusuna giren kedi, sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Herhangi bir yaralanması olmayan kedi yavrusu, sokağa bırakıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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