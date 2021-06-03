Hatay'da Askeri kazada 2 asker şehit oldu! Hatay şehitleri isimleri açıklandı mı?
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Hatay'da Askeri kazada 2 asker şehit oldu! Hatay şehitleri isimleri açıklandı mı?

Hatay'da Askeri kazada 2 asker şehit oldu! Hatay şehitleri isimleri açıklandı mı?
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Hatay son dakika haberleri... Alınan bilgiye göre, Hatay - Kırıkhan-Reyhanlı kara yolunda seyir halindeki askeri tır, kontrolden çıkarak yol kenarındaki çırçır fabrikasının duvarına çarptı. Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde meydana gelen kazada, lastiği patlayan askeri tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle birlikte fabrikaya girdi. Kazada 2 asker şehit düştü. Peki, Hatay şehitleri kimdir, isimleri açıklandı mı?

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde feci bir kaza meydana geldi. Saat 18.00 sıralarında Kırıkhan'dan Reyhanlı'ya doğru ilerleyen askeri tırın, lastiği patladı.

HATAY'DA ASKERİ KAZA: 2 ASKER ŞEHİT OLDU!

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini sağlayamadığı tır, refüjü aşarak yolun karşısındaki çırçır fabrikasına girdi. Bekçi kulübesine çarparak durabilen tır, alev aldı.

Olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın söndürülürken, tırda bulunan 2 askerimiz olay yerinde şehit düştü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

HATAY ŞEHİTLERİ KİMDİR, İSİMLERİ AÇIKLANDI MI? MSB'DEN AÇIKLAMA

MSB'den yapılan yazılı açıklamada, "Hatay Kırıkhan'da, 3 Haziran 2021 tarihinde, boş olarak intikal eden tank taşıyıcı aracımız ön tekerinin patlaması sonucu yoldan çıkarak kaza yapmış ve araçta yangın çıkmıştır. Kazada iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi.

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