Hatay'da askeri araç refüje çarptı bir asker yaralandı
Hatay'ın Belen ilçesinde kaygan zemin nedeniyle askeri aracın refüje çarpması sonucu bir asker hafif yaralandı.
Hatay'ın Belen ilçesinde kaygan zemin nedeniyle askeri aracın refüje çarpması sonucu bir asker hafif yaralandı.
Çırtıman Kavşağı'nda yağış sonrası oluşan kaygan zemin nedeniyle askeri aracın refüje çarpması sonucu bir asker yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralanan askeri İskenderun Devlet Hastanesine kaldırdı.
Ulaşıma kapanan yol aracın çekilmesiyle tekrar trafiğe açıldı.