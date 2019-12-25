Hatay'da askeri araç refüje çarptı bir asker yaralandı
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Hatay'da askeri araç refüje çarptı bir asker yaralandı

Hatay'ın Belen ilçesinde kaygan zemin nedeniyle askeri aracın refüje çarpması sonucu bir asker hafif yaralandı.

25.12.2019 12:30 | Son Güncelleme: 25.12.2019 12:30
Hatay'da askeri araç refüje çarptı bir asker yaralandı

'ın ilçesinde kaygan zemin nedeniyle askeri aracın refüje çarpması sonucu bir asker hafif yaralandı.

Çırtıman Kavşağı'nda yağış sonrası oluşan kaygan zemin nedeniyle askeri aracın refüje çarpması sonucu bir asker yaralandı.

Çevredekilerin vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralanan askeri İskenderun Devlet Hastanesine kaldırdı.

Ulaşıma kapanan yol aracın çekilmesiyle tekrar trafiğe açıldı.

Kaynak: AA
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