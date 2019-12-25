Hatay'da askeri araç kaza yaptı: 1 yaralı

25.12.2019 13:08 | Son Güncelleme: 25.12.2019 13:13

Hatay'da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kaza yapan askeri araçtaki bir asker yaralandı.



Alınan bilgiye göre, kaza Belen Cırtıman yol kavşağında meydana geldi. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan askeri araç refüje çarptı. Bir askerin hafif yaralandığı kaza nedeniyle trafik aksarken yaralanan asker tedbir amaçlı ambulans ile İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Kaza yapan askeri araç kısa sürede olay yerinden çekildi. - HATAY

Kaynak: İHA