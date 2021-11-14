Hatay'da askeri araç devrildi: 7 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hatay'da askeri araç devrildi: 7 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Hatay'da askeri araç devrildi: 7 yaralı

Hatay'da Suriye sınırına komşu olan Reyhanlı ilçesinden Antakya istikametine giden askeri konvoyda kirpi diye adlandırılan askeri araç kaza yaparak şarampole devrildi.

HATAY (İHA) - Hatay'da Suriye sınırına komşu olan Reyhanlı ilçesinden Antakya istikametine giden askeri konvoyda kirpi diye adlandırılan askeri araç kaza yaparak şarampole devrildi.

Devrilen araçta bulunan ve kimlikleri henüz netleşmeyen 7 asker yaralandı.

Yaralanan askerlerden ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, 5 askerin hayati tehlikelerinin olmadığı ifade edildi. Yaralı askerler olay yerine gelen ambulanslarla Hatay Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma kaza bölgesinde geniş çaplı güvenlik önlemi alırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - HATAY

5 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü! Oyun oynarken içine girdiği çamaşır makinesi sonu oldu

5 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü! Oyun oynarken içine girdiği çamaşır makinesi sonu oldu

 Kaymakam ile sürücü arasında komik diyalog: 'Ağacın altına radar konulmaz ki!'

Kaymakam ile sürücü arasında komik diyalog: "Ağacın altına radar konulmaz ki!"

 10'uncu kattan atlayan genç kızın üzerine düştüğü talihsiz adam konuştu: Olayı hatırlamıyorum

10'uncu kattan atlayan genç kızın üzerine düştüğü talihsiz adam konuştu: Olayı hatırlamıyorum

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title