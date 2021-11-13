HATAY (İHA) - Hatay'da askeri araç devrildi: 5 asker yaralı

HATAY - Hatay'da Suriye sınırına komşu olan Reyhanlı ilçesinden Antakya istikametine giden askeri konvoyda kirpi diye adlandırılan askeri araç kaza yaparak şarampole devrildi.

Devrilen araçta bulunan ve kimlikleri henüz netleşmeyen 7 asker yaralandı.

Yaralanan askerlerden ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken 5 askerin hayati tehlikelerinin olmadığı ifade edildi. Yaralı askerler olay yerine gelen ambulanslarla Hatay Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma kaza bölgesinde geniş çaplı güvenlik önlemi alırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.