Hatay'da Asit Yüklü Tankerin Freni Patladı: 2 Yaralı

Hatay'ın Belen ilçesinde asit yüklü tanker, freninin patlaması sonucu seyir halindeki tıra çarptı, aracın çarpmanın etkisiyle savrulması güvenlik kameralarına yansıdı.



Alınan bilgilere göre, Antakya istikametinden İskenderun yönüne seyreden Hüseyin Tunay (60) iradesindeki 01 DK 668 plakalı asit yüklü tanker, Belen ilçesi Sarımazı Mahallesi'nde freninin patlaması sonucu, yine aynı istikamette ilerleyen Recep Tezcan (54) iradesindeki 42 JK 685 plakalı tıra arkadan çarptı.



Çarpmanın etkisiyle hızını kaybeden tanker, yaklaşık bir kilometre daha ilerledikten sonra ters şeride geçerek boş araziye devrildi.



Tankerin devrilmesiyle üzerindeki asit yüklü depo fırlayıp uçurumun kenarında toprağa saplandı.



Tırın düşüşü güvenlik kamerasına yansıdı



Tankerin çarptığı tır ise yaklaşık 2 metre yükseklikteki yoldan aşağı düştü. Tırın düşüşü, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.



Tır, daha sonra park halindeki 31 B 3699 ve 31 GU 044 plakalı sürat motorlarını ezerek marangoz dükkanının duvarına çarparak durabildi.



Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, ilk müdahalenin ardından tanker sürücüsü Tunay ile tır sürücüsü Tezcan'ı İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.