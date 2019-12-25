Hatay'da aşırı yağış nedeniyle yol çöktü
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Hatay'da aşırı yağış nedeniyle yol çöktü

Hatay'ın Samandağ ilçesinde aşırı yağış nedeniyle bir mahalleyi ilçe merkezine bağlayan yolda çökme meydana geldi.

25.12.2019 00:28 | Son Güncelleme: 25.12.2019 00:28
Hatay'da aşırı yağış nedeniyle yol çöktü

'ın ilçesinde aşırı yağış nedeniyle bir mahalleyi ilçe merkezine bağlayan yolda çökme meydana geldi.

Kapısuyu Mahallesi'ni ilçe merkezine bağlayan yol, aşırı yağışın etkisiyle çöktü.

Önlem amacıyla yolun çöken bölümüne duba konuldu. Çökme nedeniyle yolda tek şeritten ulaşım sağlanıyor.

Kaynak: AA
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