Hatay'da Asi Nehri kıyısında otluk yangını
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hatay'da Asi Nehri kıyısında otluk yangını

Hatay'da Asi Nehri kıyısında otluk yangını
Demirören Haber Ajansı / İzzet Nazlı - Haberler | Güncel

HATAY'da Asi Nehri kıyısındaki otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri ve polisin TOMA ile yaptığı müdahale ile söndürüldü.

HATAY'da Asi Nehri kıyısındaki otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri ve polisin TOMA ile yaptığı müdahale ile söndürüldü.

Gece saatlerinde merkez Antakya ilçesi Küçükdalyan Mahallesi'nde Asi Nehri kıyısındaki otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevler, kısa sürede büyüdü. Yangını gören çevredekiler durumu hemen itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahalede bulundu. Yangının çıktığı noktaya yakın olan polis noktasındaki TOMA da söndürme çalışmasına katıldı. Evlerinden çıkıp, nehir kıyısına gelen yüzlerce vatandaş ise söndürme çalışmalarını izledi. Yangın, ekiplerin müdahalesi ile yaklaşık iki saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.


Hatay'da Asi Nehri kıyısında otluk yangını
Hatay'da Asi Nehri kıyısında otluk yangını
Hatay'da Asi Nehri kıyısında otluk yangını
Hatay'da Asi Nehri kıyısında otluk yangını

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İzzet Nazlı

Bakan Soylu'dan 'TOMA'lar yangın bölgelerine gönderilmedi' iddialarına yanıt: TOMA'lar olayın başından beri görev yapıyor
Bakan Soylu'dan "TOMA'lar yangın bölgelerine gönderilmedi" iddialarına yanıt: TOMA'lar olayın başından beri görev yapıyor
Bakan Soylu: '(TOMA'ların yangınla mücadelede kullanılmadığı iddiası) Yangın yerleşim yerlerine inmeye başladığı andan itibaren TOMA devreye girdi.'
Bakan Soylu: "(TOMA'ların yangınla mücadelede kullanılmadığı iddiası) Yangın yerleşim yerlerine inmeye başladığı andan itibaren TOMA devreye girdi."
Emniyet, Antalya ve Muğla'daki yangın söndürme çalışmalarına 112 TOMA ile destek veriyor
Emniyet, Antalya ve Muğla'daki yangın söndürme çalışmalarına 112 TOMA ile destek veriyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Süleyman Soylu Ömer Halisdemir Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Onur Akay Tuğba Özay Demet Akalın Çağatay Akman
Spor Ali Koç Mesut Özil Sergen Yalçın Abdullah Avcı Valentin Rosier
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hatay'da Asi Nehri kıyısında otluk yangını - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.8.2021 02:09:30. #1.15#

title