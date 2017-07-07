Hatay'da Asfalt Kamyonu Devrildi: 2 Yaralı

Arsuz ilçesinde asfalt yüklü kamyonunun devrilmesi sonucu kamyon şoförü ile araçtaki bir kişi hafif yaralandı.



Naim Karagöz iradesindeki 06 FE 7726 plakalı Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne ait asfalt yüklü kamyon, yol çalışması için gittiği Akçalı Mahallesinde virajı alamayarak devrildi.



Kazada, şoför Karagöz ile araçta Naci Yıkar hafif şekilde yaralandı. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.