Hatay'da asayiş ve huzur operasyonu Hatay'ın İskenderun ilçesinde Özel Harekat ve Çevik Kuvvet timlerinin de katıldığı geniş çaplı asayiş ve huzur operasyonu düzenlendi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Özel Harekat ve Çevik Kuvvet timlerinin de katıldığı geniş çaplı asayiş ve huzur operasyonu düzenlendi. Önceden tespit edilen 14 şüpheliye ait 13 adreste ve araçlarında arama yapıldı.

İskenderun ilçesinde kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlularla mücadele kapsamında, ilçe emniyet müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde meydana gelen hırsızlık, ateşli silahlarla işlenen suçlar, taşınması veya bulundurulması yasak olan her türlü patlayıcı, parlayıcı madde ile hırsızlığa konu eşyaların tespiti, faili meçhul olayların aydınlatılması, haklarında yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik Özel Harekat Şube Müdürlüğüne bağlı timler, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı timler ile çok sayıda personelin katılımı ile geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi.

Narkotik dedektör köpeğinin de katıldığı operasyonda, önceden tespit edilen 14 şüpheliye ait 13 ikamette ve araçlarında yapılan aramalarda 3 adet 9 mm ruhsatsız tabanca, 3 adet şarjör, 118 adet 9 mm tabanca fişeği, 85 adet 7.65 mm tabanca fişeği, 8 kök Hint keneviri, 14 gram kubar esrar, 8,4 gram Eroin, 4 gram metamfetamin, 2 çift eldiven ele geçirildi. İlçe genelinde yapılan asayiş ve huzur operasyonu havadan da görüntülendi. - HATAY

Kaynak: İHA