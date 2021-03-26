Hatay'da asayiş uygulamasında bir şüpheli gözaltına alındı

Hatay'ın Antakya ilçesinde düzenlenen asayiş uygulamasında 16,93 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, bir zanlı gözaltına alındı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde düzenlenen asayiş uygulamasında 16,93 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, bir zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin belirli noktalarında şüpheli araç ile kişileri durdurarak arama ve Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yaptı.

Denetimlerde 16,93 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Bayrak