Hatay'da asayiş uygulamasında bir şüpheli gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Hatay'da asayiş uygulamasında bir şüpheli gözaltına alındı

Anadolu Ajansı / Mehmet Bayrak - Haberler | Güncel
Hatay'da asayiş uygulamasında bir şüpheli gözaltına alındı

Hatay'ın Antakya ilçesinde düzenlenen asayiş uygulamasında 16,93 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, bir zanlı gözaltına alındı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde düzenlenen asayiş uygulamasında 16,93 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, bir zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin belirli noktalarında şüpheli araç ile kişileri durdurarak arama ve Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yaptı.

Denetimlerde 16,93 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Bayrak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Devlet Bahçeli Mustafa Destici Bekir Pakdemirli
Magazin Ezgi Mola Yunus Emre Demet Akalın Birkan Sokullu
Spor Burak Yılmaz Bülent Uygun Nihat Özdemir Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hatay'da asayiş uygulamasında bir şüpheli gözaltına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2021 14:04:38. #1.15#
title