Hatay'da asayiş uygulamasında aranan 2 şüpheli yakalandı

Hatay'ın Antakya ve Defne ilçelerinde 204 polisin katılımıyla gerçekleşen asayiş uygulamasında aranana 2 şüpheli yakalandı.

Hatay'ın Antakya ve Defne ilçelerinde 204 polisin katılımıyla gerçekleşen asayiş uygulamasında aranana 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin belirli noktalarında 204 polisle şüpheli araç ile kişileri durdurarak arama ve Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yaptı.

Denetimlerde 1590 kişinin GBT'si sorgulanırken, 148 araçta yapılan aramalarda 2 şüpheli yakalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Bayrak