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Hatay'da asayiş uygulaması yapıldı

AA / Cem Genco - Haberler | Güncel
Hatay'da asayiş uygulaması yapıldı

Hatay'ın Defne ilçesinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

HATAY (AA) - Hatay'ın Defne ilçesinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Armutlu mahallesindeki 5 noktada uygulama yaptı.

Uygulamada, aranan 1 kişi yakalandı, 2 uyuşturucu hap, 1 tabanca, 6,20 gram esrar ve 1 çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Denetimde, trafik kuralı ihlali yapan araç sürücülerine cezai işlem uygulandı.

Hatay'da asayiş uygulaması yapıldı

AA / Cem Genco - Son Dakika Haberleri

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