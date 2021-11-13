Hatay'da asayiş uygulaması yapıldı
Hatay'ın Defne ilçesinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi.
HATAY (AA) - Hatay'ın Defne ilçesinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Armutlu mahallesindeki 5 noktada uygulama yaptı.
Uygulamada, aranan 1 kişi yakalandı, 2 uyuşturucu hap, 1 tabanca, 6,20 gram esrar ve 1 çalıntı motosiklet ele geçirildi.
Denetimde, trafik kuralı ihlali yapan araç sürücülerine cezai işlem uygulandı.
AA / Cem Genco - Son Dakika Haberleri
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