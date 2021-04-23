Hatay'da asayiş uygulaması
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Hatay'da asayiş uygulaması

Hatay'da asayiş uygulaması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hatay'da 34 ekip ve 259 personel ile geniş çaplı asayiş uygulaması yapıldı.

Hatay'da 34 ekip ve 259 personel ile geniş çaplı asayiş uygulaması yapıldı.

Antakya İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden 259 personelin katılımıyla düzenlenen uygulamada 2 bin 298 vatandaşın Genel Bilgi Taraması yapıldı, 332 araç ise kontrol edildi.

Yapılan aramada bir şahsın 5607 sayılı kanuna muhalefetten arandığı, kontrolü yapılan bir motosikletin hacizli yakalaması olduğu tespit edildi ve 1 yoklama kaçağı şahsa gerekli tebliğ yapıldı. Aynı zamanda maske takmayan 2 şahsa gerekli idari işlem uygulanarak, 1 araca muayenesi olmadığından 652 TL para cezası uygulandı. Seyir halindeki araçta direksiyon başında telefonla konuşmaktan bir kişiye de 314 TL idari para cezası uygulandı. - HATAY

Hatay'da asayiş uygulaması
Hatay'da asayiş uygulaması
Hatay'da asayiş uygulaması
Hatay'da asayiş uygulaması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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