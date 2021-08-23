Hatay'da Arsuz Uluçınar Mahallesi'nde asfaltlama ve yol genişletme çalışması başladı
Arsuz Uluçınar Mahallesi'ndeki köprünün yolunu daha modern bir hale getirmek amacıyla çalışma yapan HBB ekipleri, 700 metre uzunluğunda beton asfalt çalışması başlatarak şehir içi trafik akışının rahatlamasını planlıyor.
İmar planında bulunan yolun asfaltlanmasının yanı sıra genişletme çalışmaları yapan HBB, eski yol ile köprü arasında bulunan yolda kot farkını gidermek amacıyla asfaltın yükseltilmesini ve menfez çalışması yapılarak yol üstünde oluşacak su birikintilerinin önüne geçilmesini sağladı.
Kaynak: Bültenler