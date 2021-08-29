Hatay'da arı şahini avlayan kişiye 17 bin 224 lira ceza uygulandı
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Hatay'da arı şahini avlayan kişiye 17 bin 224 lira ceza uygulandı

Hatay'da arı şahini avlayan kişiye 17 bin 224 lira ceza uygulandı
Anadolu Ajansı / Salim Taş - Haberler | Güncel

Hatay'ın Antakya ilçesinde arı şahini avlayan kişiye 17 bin 224 bin lira ceza kesildi.

Hatay'ın Antakya ilçesinde arı şahini avlayan kişiye 17 bin 224 bin lira ceza kesildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Hatay Şube Müdürlüğü ekipleri Yaylacık Mahallesi kırsalında kaçak avcılığa karşı denetim gerçekleştirdi.

Denetimde, avlanması yasak olan arı şahini vuran kişi tüfeğiyle suçüstü yakalandı.

Kaçak avlanan kişiye 17 bin 224 bin lira ceza uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş

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