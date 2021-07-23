Hatay'da arazi kavgası: 1 ölü, 7 yaralı
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Hatay'da arazi kavgası: 1 ölü, 7 yaralı

Hatay'da arazi kavgası: 1 ölü, 7 yaralı
Anadolu Ajansı / Burak Milli - Haberler | Güncel

Hatay'ın Arsuz ilçesinde akrabalar arasında arazi yüzünden çıktığı belirtilen silahlı kavgada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde akrabalar arasında arazi yüzünden çıktığı belirtilen silahlı kavgada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Kozaklı Mahallesi'nde amca çocukları arasında iddiaya göre tarla meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda iki grubun birbirine pompalı tüfekle ateş açması sonucu 8 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından İskenderun Devlet Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırdı.

Devlet hastanesine ağır yaralı olarak getirilen Mehmet Gözüküçük, yaşamını yitirdi.

Jandarma ve polis ekipleri, muhtemel olumsuzluklara karşı hastane önünde önlem aldı.

Hatay'da arazi kavgası: 1 ölü, 7 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli

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