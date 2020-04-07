Hatay'da Arapça "Evden çıkmayın" uyarısı Hatay'da Arapça "Evden çıkmayın" uyarısı Suriyelilerin yoğunlukta bulunduğu Kırıkhan ilçesinde korona virüs salgını nedeniyle "Arapça" ve "Türkçe" olarak anonslar yapılarak halkın evden çıkmaması isteniyor Hatay'da Suriyelilerin yoğunlukta bulunduğu Kırıkhan ilçesinde korona virüs salgını...

Hatay'da Arapça "Evden çıkmayın" uyarısı

Suriyelilerin yoğunlukta bulunduğu Kırıkhan ilçesinde korona virüs salgını nedeniyle "Arapça" ve "Türkçe" olarak anonslar yapılarak halkın evden çıkmaması isteniyor

HATAY - Hatay'da Suriyelilerin yoğunlukta bulunduğu Kırıkhan ilçesinde korona virüs salgını nedeniyle "Arapça" ve "Türkçe" olarak anonslar yapılarak halkın evden çıkmaması isteniyor.

Kırıkhan ilçesinde en yoğun yerlerden Kanatlı Caddesi, salgın nedeniyle sessizliğe büründü.

Kırıkhan Belediyesi saat başı anoslar yaparak halka 'mecbur kalmadığınız sürece dışarı çıkmayın' anonsu yapyor. İlçe Müftülüğü ise Kırıkhan'da yaşayan 50 bin Suriyeliye merkezi sistemden Arapça olarak evlerinde kalmaları için uyarıda bulunuyor.

İlçe Müftüsü Mekki Solmaz, Arapça yaptığı anonsta, "Vatandaşlarımızın ve Suriyeli misafirlerimizin dikkatine. Korona virüs salgını nedeniyle devletimizin aldığı kararlar doğrultusunda evlerinizde kalmanız, zorunlu bir sebep olmayınca dışarıya çıkmamanız sizin ve sevdiklerinizin sıhhat ve selameti için önem taşımaktadır. 65 yaş üstü yaşlıların, 20 yaş altı çocukların ve kronik rahatsızlığı olanların dışarıya çakmaları kesinlikle yasaklanmıştır. Yasağa uymayanlar cezai müeyyidelere çarptırılacaklardır. Ayrıca sahil bantlarında mesire yerlerinde ve piknik alanlarında bulunmanız da yasaklanmıştır"

Müftü Solmaz, anonsun ardından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımızın, valimiz ve kaymakamamızın talimatları doğrultusunda ilçemizde yaşayan 50 binin üzerinde mülteci Suriyeli kardeşlerimiz var onların da verilen bu talimatlara uyması noktasında günde 3 kez merkezi sistemden anons yapıyoruz ve onlarda bu anonslarımız dinliyorlar verilen talimatlara uyuyorlar" dedi.

Kaynak: İHA