Hatay'da aranması olan 4 kişi tutuklandı

Güncelleme:
Hatay'ın Erzin ve Samandağ ilçelerinde aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda işledikleri çeşitli suçlar nedeniyle yakalanan 4 kişi tutuklandı.

Hatay'ın Erzin ve Samandağ ilçelerinde aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda işledikleri çeşitli suçlar nedeniyle yakalanan 4 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarda; vergi usul kanununa muhalefet suçundan 1 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan S.H., sesli ve görüntülü bir ileti ile hakaret suçundan 5 ay 1 gün hapis cezasıyla aranan D.N.G., Erzin'de, dolandırıcılık suçundan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan E.G., kadına karşı basit yaralama suçundan 6 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan G.A. Samandağ'da yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıslar mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
