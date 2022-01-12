Hatay'da arananlara yönelik operasyonda yakalanan 92 kişiden 14'ü tutuklandı - Haberler
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Hatay'da arananlara yönelik operasyonda yakalanan 92 kişiden 14'ü tutuklandı

Hatay'da arananlara yönelik operasyonda yakalanan 92 kişiden 14'ü tutuklandı
AA / Cem Genco - Haberler | Güncel

Hatay, aranması bulunanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 92 kişiden 14'ü tutuklandı.

HATAY (AA) - Hatay, aranması bulunanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 92 kişiden 14'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından, çeşitli suçlardan haklarında yakalanma kararı bulunanlara yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 92 zanlı gözaltına aldı.

Ekipler, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, bir miktar sentetik uyuşturucu ve esrar, 14 uyuşturucu hap ile 6 av tüfeği ele geçirdi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 14'ü nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

AA / Cem Genco - Son Dakika Haberleri

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