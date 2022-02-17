İskenderun'da çeşitli suçlardan aranan 7 zanlı tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İskenderun'da çeşitli suçlardan aranan 7 zanlı tutuklandı

AA - Güncel
 - Güncelleme:

Hatay'ın İskenderun ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 7 zanlı tutuklandı.

İSKENDERUN, HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 7 zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte çeşitli suçlardan arananların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Güvenlik güçleri, 10 adrese özel harekat polislerinin de desteğiyle düzenlediği operasyonda 7 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

İskenderun'da çeşitli suçlardan aranan 7 zanlı tutuklandı

İskenderun'da çeşitli suçlardan aranan 7 zanlı tutuklandı

İskenderun'da çeşitli suçlardan aranan 7 zanlı tutuklandı

AA - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, İskenderun, Hisarcık, Hatay, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title