İskenderun'da çeşitli suçlardan aranan 7 zanlı tutuklandı
AA - Güncel
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 7 zanlı tutuklandı.
İSKENDERUN, HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 7 zanlı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte çeşitli suçlardan arananların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Güvenlik güçleri, 10 adrese özel harekat polislerinin de desteğiyle düzenlediği operasyonda 7 kişiyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.