Hatay'da arananlara yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı
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Hatay'da arananlara yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı

Hatay'da arananlara yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Burak Milli - Haberler | Güncel

Hatay'ın İskenderun ilçesinde aranan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde aranan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte yağma, kasten yaralama gibi suçlardan aranan şüphelilere yönelik 10 adrese özel harekat polislerinin desteğiyle operasyon düzenledi.

Polis, evlerde yaptığı aramada hücum yeleği, tabanca, tüfek ile bunlara ait fişek ve kesici aletler buldu, 4 şüpheliyi yakaladı.

Zanlılar işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli

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