Hatay'da arananlara yönelik operasyonda 3 şüpheli yakalandı
Hatay'ın Payas ilçesinde aranan şüphelilere yönelik operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.
Hatay'ın Payas ilçesinde aranan şüphelilere yönelik operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte silahlı kavga olayına karıştıkları belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Polis, şüphelilerin evlerinde yaptığı aramada seri numaraları silinmiş tabanca ve tüfek parçaları ele geçirdi.
Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli