Hatay'da arananlara yönelik operasyonda 2 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde aranan şüphelilere yönelik operasyonda 2 hırsızlık zanlısı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte çeşitli suçlardan arananlara yönelik 10 adrese özel harekat polislerinin de desteğiyle operasyon düzenledi.

Operasyonda, hırsızlık şüphelisi 2 zanlı gözaltına alındı.

Polis, zanlıların ikametlerinde 4 tabanca, tüfek ile şase numarası kazınmış motosiklet, 50 kilogram kaçak tütün ve bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli