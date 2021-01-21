Hatay'da arananlara yönelik operasyonda 2 hırsızlık şüphelisi yakalandı
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Hatay'da arananlara yönelik operasyonda 2 hırsızlık şüphelisi yakalandı

21.01.2021 09:33 | Son Güncelleme: 21.01.2021 09:36
Hatay'da arananlara yönelik operasyonda 2 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde aranan şüphelilere yönelik operasyonda 2 hırsızlık zanlısı gözaltına alındı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde aranan şüphelilere yönelik operasyonda 2 hırsızlık zanlısı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte çeşitli suçlardan arananlara yönelik 10 adrese özel harekat polislerinin de desteğiyle operasyon düzenledi.

Operasyonda, hırsızlık şüphelisi 2 zanlı gözaltına alındı.

Polis, zanlıların ikametlerinde 4 tabanca, tüfek ile şase numarası kazınmış motosiklet, 50 kilogram kaçak tütün ve bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli

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