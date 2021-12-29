Hatay'da arananlara yönelik operasyonda 13 şüpheli tutuklandı - Haberler
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Hatay'da arananlara yönelik operasyonda 13 şüpheli tutuklandı

Hatay'da arananlara yönelik operasyonda 13 şüpheli tutuklandı
AA / Burak Milli - Haberler | Güncel

Hatay'ın Erzin ilçesinde arananlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 13'ü tutuklandı, 1'i adli kontrolle serbest bırakıldı.

ERZİN, HATAY (AA) - Hatay'ın Erzin ilçesinde arananlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 13'ü tutuklandı, 1'i adli kontrolle serbest bırakıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte çeşitli suçlardan arananların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Polis, belirlenen adreslere düzenlediği operasyonla 14 şüpheliyi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 13'ü tutuklandı, 1'i adli kontrole serbest bırakıldı.

AA / Burak Milli - Son Dakika Haberleri

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