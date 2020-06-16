Hatay'da aranan şüphelilere yönelik operasyonda 8 kişi yakalandı Hatay'ın İskenderun ilçesinde aranan zanlılara yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde aranan zanlılara yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık, iş yerine zarar verme gibi suçlardan arananlara yönelik çalışma başlattı.

Kentte önceden belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 8 kişiyi gözaltına aldı.

Adreslerde arama da yapan polis, 2 ruhsatsız tabanca ve bunlara ait mermi ile 16 bin 700 lira para ele geçirdi.

Kaynak: AA