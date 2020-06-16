Hatay'da aranan şüphelilere yönelik operasyonda 8 kişi yakalandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde aranan zanlılara yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
16.06.2020 13:31 | Son Güncelleme: 16.06.2020 14:06
Hatay'ın İskenderun ilçesinde aranan zanlılara yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık, iş yerine zarar verme gibi suçlardan arananlara yönelik çalışma başlattı.
Kentte önceden belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 8 kişiyi gözaltına aldı.
Adreslerde arama da yapan polis, 2 ruhsatsız tabanca ve bunlara ait mermi ile 16 bin 700 lira para ele geçirdi.
Kaynak: AA