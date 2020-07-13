Hatay'da aranan şüphelilere yönelik operasyonda 27 kişi yakalandı
Hatay'da aranan şüphelilere yönelik operasyonda 27 kişi gözaltına alındı.
13.07.2020 17:41 | Son Güncelleme: 13.07.2020 18:41
Hatay'da aranan şüphelilere yönelik operasyonda 27 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde çeşitli suçlardan aranan zanlıların yakalanmasına yönelik 284 personelin katılımıyla çalışma başlattı.
Kent genelinde önceden belirlenen 63 adrese operasyon düzenleyen ekipler, 27 kişiyi gözaltına aldı.
Adreslerde yapılan aramalarda, 9 kök kenevir maddesi ele geçirildi.
Kaynak: AA