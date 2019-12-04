Hatay'da aranan şahıslar yakalandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi gözaltına alındı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi gözaltına alındı.
İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Asaiş Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslara yönelik çalışma başlattı.
Şüphelilerin adreslerine operasyon düzenleyen ekipler, çeşitli suçlardan hakkında hapis cezası bulunan S.Ö, M.A. ve S.Y'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.