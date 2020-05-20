Hatay'da aranan hükümlü yakalandı Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Reyhanlı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde aranan şüpheli ve hükümlülere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, "Kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde kabul etmek veya bulundurmak" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.A'yı yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA