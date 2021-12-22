Hatay'da aranan firari hükümlü çocukluk arkadaşının cenaze töreninde yakalandı

İSKENDERUN, HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde 44 yıl hapis cezasıyla aranan firari hükümlü, çocukluk arkadaşının cenaze töreninde yakalandı.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), yağma, hırsızlık, çocuk kaçırma, alıkoyma ve konut dokunulmazlığı gibi 30 ayrı dosyadan 44 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Z'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Güvenlik güçleri, B.Z'nin Denizciler Mahallesi'nde çocukluk arkadaşının cenaze törenine katılacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

Cenaze töreninde yakalanan firari hükümlü adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

AA / Burak Milli - Son Dakika Haberleri

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