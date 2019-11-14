Hatay'da aranan 4 şüpheli tutuklandı
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Hatay'da aranan 4 şüpheli tutuklandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde çeşitli suçlardan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

14.11.2019 11:04 | Son Güncelleme: 14.11.2019 11:04
Hatay'da aranan 4 şüpheli tutuklandı

'ın ilçesinde çeşitli suçlardan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

İskenderun İlçe Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kentte çeşitli suçlardan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Şahısların saklandıkları adreslere operasyon düzenleyen ekipler, şüphelilerden D.G, H.A, G.G. ve Y.K'yı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Kaynak: AA
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