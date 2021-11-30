Hatay'da aranan 14 hükümlü yakalandı - Haberler
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Hatay'da aranan 14 hükümlü yakalandı

AA / Cem Genco - Haberler | Güncel
Hatay'da aranan 14 hükümlü yakalandı

Hatay'da çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 14 hükümlü yakalandı.

HATAY (AA) - Hatay'da çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 14 hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il genelinde arananlara yönelik önceden belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Ekipler, adreslerde yaptığı aramada 48 tarihi eser niteliğinde obje, tabanca ile bir miktar esrar ve metamfetamin ele geçirdi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 14 hükümlü cezaevine gönderildi.

AA / Cem Genco - Son Dakika Haberleri

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