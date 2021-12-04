Hatay'da aranan 12 hükümlü yakalandı
Hatay'da çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 12 hükümlü yakalandı.
HATAY (AA) - Hatay'da çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 12 hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde arananlara yönelik önceden belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Ekipler, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 12 hükümlüyü yakaladı. Adreslerde bir miktar uyuşturucu, 20 litre kaçak içki ve tarihi eser olduğu değerlendirilen sütun başlığı ele geçirildi.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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AA / Lale Köklü Karagöz - Son Dakika Haberleri