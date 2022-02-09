Hatay'da araçları şase ve tescil bilgilerini değiştirerek satan şüpheli yakalandı - Haberler
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Hatay'da araçları şase ve tescil bilgilerini değiştirerek satan şüpheli yakalandı

AA, Burak Milli - Güncel
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Hatay'da araçları şase ve tescil bilgilerini değiştirerek satan şüpheli yakalandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde araçların şase numaraları ile tescil bilgilerini değiştirerek satışını yaptığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

İSKENDERUN, HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde araçların şase numaraları ile tescil bilgilerini değiştirerek satışını yaptığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte çalıntı, gümrük kaçağı ve hacizli araçların şase numaralarında oynama yapıp, tescil bilgilerini değiştirilerek satışını yaptığı bilgisi üzerine şüpheli C.S'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Zanlının adresini belirleyen polis, düzenlediği operasyonla C.S'yi gözaltına aldı.

Şase ve tescil bilgileri değiştirilen iki otomobil ile suç geliri olarak değerlendirilen 55 bin lirayla el konuldu.

Hatay'da araçları şase ve tescil bilgilerini değiştirerek satan şüpheli yakalandı

AA / Burak Milli - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, İskenderun, Hisarcık, Hatay, Güncel, Haberler

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