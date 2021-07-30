Hatay'da aracında gümrük kaçağı 340 bin makaron bulunan şüpheli gözaltına alındı
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Hatay'da aracında gümrük kaçağı 340 bin makaron bulunan şüpheli gözaltına alındı

Hatay'da aracında gümrük kaçağı 340 bin makaron bulunan şüpheli gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz - Haberler | Güncel

Hatay'da şüphe üzerine durdurulan bir araçta gümrük kaçağı 340 bin makaron ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'da şüphe üzerine durdurulan bir araçta gümrük kaçağı 340 bin makaron ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Antakya ilçesi Şükrü Kanatlı Mahallesi'nde şüpheli bir aracı durdurdu.

Araçta arama yapan ekipler, 340 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirdi.

Araç sürücüsü F.Ö.K. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz

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