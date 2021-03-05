Hatay'da aracında esrar ele geçirilen teğmen ile beraberindeki kişi tutuklandı
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Hatay'da aracında esrar ele geçirilen teğmen ile beraberindeki kişi tutuklandı

05.03.2021 15:39 | Son Güncelleme: 05.03.2021 15:42
Hatay'da aracında esrar ele geçirilen teğmen ile beraberindeki kişi tutuklandı

Hatay'da aracında 82 kilogram esrar ele geçirilen teğmen ile beraberindeki kişi tutuklandı.

Hatay'da aracında 82 kilogram esrar ele geçirilen teğmen ile beraberindeki kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Altınözü ilçesi Suriye sınırı hattındaki askeri yasak bölgeden uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, Teğmen V.K. ile İ.K'nin bulunduğu aracı Bohşin Mahallesi'nde durdurarak narkotik dedektör köpeği "Öğle" ile arama yaptı.

V.K'ye ait olduğu belirlenen araçta 82 kilogram esrar ile 19 bin 800 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan V.K. ve İ.K, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz

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