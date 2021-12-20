Hatay'da araç lastiklerini kesen 3 şüpheli yakalandı
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 14 otomobil ve kamyonetin lastiklerini bıçakla kesen 4 şüpheliden 3'ü gözaltına alındı.
HATAY (AA) - Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 14 otomobil ve kamyonetin lastiklerini bıçakla kesen 4 şüpheliden 3'ü gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Adabucak ve Fidanlık mahallelerinde farklı noktalarda bulunulan 14 aracın lastiğini kesen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Polis araçların lastiklerini kestiğini belirlediği 4 şüpheliden 3'nü gözaltına aldı, 1 şüpheliyi de yakalamak için çalışmalar sürüyor.
AA / Cem Genco - Son Dakika Haberleri
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