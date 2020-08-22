Hatay'da araç alev alev yandı
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Hatay'da araç alev alev yandı

Hatay'da araç alev alev yandı Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da gece saatlerinde park halindeki otomobil alev alev yandı.

22.08.2020 10:03 | Son Güncelleme: 22.08.2020 10:07

Hatay'da araç alev alev yandı

HATAY - Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da gece saatlerinde park halindeki otomobil alev alev yandı. Araç yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi Gündüz Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halinde bekleyen otomobil henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri söndürdü. Otomobil yangın sonrası kullanılamaz hale gelirken, polis ekipleri otomobil çevresinde geniş kapsamlı inceleme gerçekleştirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hatay'da araç alev alev yandı

Kaynak: İHA

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