Hatay'da apartmanın elektrik kablolarını çalan 2 şüpheli tutuklandı - Haberler
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Hatay'da apartmanın elektrik kablolarını çalan 2 şüpheli tutuklandı

Hatay'da apartmanın elektrik kablolarını çalan 2 şüpheli tutuklandı
AA / Burak Milli - Haberler | Güncel

Hatay'ın Payas ilçesinde bir apartmanın elektrik kablolarını çaldıkları öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı.

PAYAS, HATAY (AA) - Hatay'ın Payas ilçesinde bir apartmanın elektrik kablolarını çaldıkları öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı.

Emniyet ekipleri, Karacami Mahallesi'nde bir apartmanın elektrik kablolarını çalan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarından zanlıların eşkalini belirleyen polis, 2 şüpheliyi saklandığı adreste gözaltına aldı.

Piyasa değeri 100 bin lira olan elektrik kabloları şüphelilerin birinin aracının bagajında bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

AA / Burak Milli - Son Dakika Haberleri

Payas, Hatay, Güncel, Haber

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