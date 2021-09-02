Son dakika haber: Apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü
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Son dakika haber: Apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü

Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangında hasar meydana geldi.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangında hasar meydana geldi.

Bahçelievler Mahallesi Hastane Sokak'ta bulunan bir apartmanın 8. katındaki dairede bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü.

Çıkan yangın nedeniyle dairede hasar oluştu.

Son dakika haber: Apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haber: Apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haber: Apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haber: Apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haber: Apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haber: Apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haber: Apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haber: Apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haber: Apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız

İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
İkitelli Çevre Oto Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
İkitelli Çevre Oto Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
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