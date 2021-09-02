Son dakika haber: Apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü
Son dakika gündem haberi: Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangında hasar meydana geldi.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangında hasar meydana geldi.
Bahçelievler Mahallesi Hastane Sokak'ta bulunan bir apartmanın 8. katındaki dairede bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü.
Çıkan yangın nedeniyle dairede hasar oluştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız