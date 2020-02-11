Hatay'da Antakya-Yayladağı yolu ulaşıma kapandı
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Hatay'da Antakya-Yayladağı yolu ulaşıma kapandı

Hatay'da etkili olan kar yağışı Antakya-Yayladağı yolunun ulaşıma kapanmasına neden oldu.

11.02.2020 20:45 | Son Güncelleme: 11.02.2020 20:45
Hatay'da Antakya-Yayladağı yolu ulaşıma kapandı

'da etkili olan kar yağışı Antakya-Yayladağı yolunun ulaşıma kapanmasına neden oldu.

Meteorolojinin kar yağışı uyarısı yaptığı Hatay'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı merkez Antakya, Reyhanlı, Belen, Yayladağı ve Kırıkhan ilçelerinde etkili oluyor. Kar yağışı nedeni ile Antakya-Yayladağı arasında bulunan ve Suriye sınırına uzanan karayolu ulaşıma kapandı.

(İHA)

Kaynak: İHA
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