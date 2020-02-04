Hatay'da annesini ve eşini öldüren kişi intihar etti
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Hatay'da annesini ve eşini öldüren kişi intihar etti

Hatay'da annesini ve eşini öldüren kişi, yaşamına son verdi.

04.02.2020 17:12 | Son Güncelleme: 04.02.2020 17:46
Hatay'da annesini ve eşini öldüren kişi intihar etti

'da annesini ve eşini öldüren kişi, yaşamına son verdi.

Merkez ilçesi Çekmece Mahallesi'ndeki evlerinde, Ömer Yıldırım (27) annesi Emine Yıldırım (50) ile eşi Pervin Yıldırım'ı (27) pompalı tüfekle ateş ederek öldürdü. Yıldırım, daha sonra aynı silahla intihar etti.

Sesleri duyan mahalle sakinlerinin vermesiyle polis, olay yerine geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA
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