Hatay'da anız ateşinden orman yangını çıktı

Hatay'da anız ateşinden orman yangını çıktı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde bahçe temizliği sırasında yakılan anız ateşi nedeniyle çıkan orman yangını söndürüldü.

Hatay'da anız ateşinden orman yangını çıktı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde bahçe temizliği sırasında yakılan anız ateşi nedeniyle çıkan orman yangını söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Tülek Mahallesi'nde iki ayrı noktada çıkan yangına havadan ve karadan müdahale eden orman işletme müdürlüğü ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yetkililer rüzgarlı ve sıcak havada bahçe temizliği için ateş yakılmaması konusunda vatandaşları uyardı. - HATAY

Kaynak: İHA
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