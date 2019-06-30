Hatay'da anız ateşi ormana sıçradı

Arsuz ilçesindeki yangın havadan ve karadan yapılan müdahaleyle söndürüldü

HATAY - Hatay'ın Arsuz ilçesinde bahçe temizliği sırasında yakılan anız ateşi nedeniyle çıkan orman yangını söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Tülek Mahallesinde iki ayrı noktada çıkan yangına havadan ve karadan müdahale eden orman işletme müdürlüğü ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

Yetkililer rüzgarlı ve sıcak havada bahçe temizliği için ateş yakılmaması konusunda vatandaşları uyardı.

Kaynak: İHA