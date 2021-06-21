Hatay'da anaokulu öğrencileri teleskopla Ay'ı izledi
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Hatay'da anaokulu öğrencileri teleskopla Ay'ı izledi

Hatay'da anaokulu öğrencileri teleskopla Ay'ı izledi
Anadolu Ajansı / Mehmet Bayrak - Haberler | Güncel

Hatay'ın Defne ilçesinde anaokulu öğrencileri, bir okulda teleskopla Ay'ı izledi.

Hatay'ın Defne ilçesinde anaokulu öğrencileri, bir okulda teleskopla Ay'ı izledi.

Şehit Serkan Talan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin katkılarıyla lise bahçesinde, anaokulu öğrencileri için "Minik Gözler Uzayda" etkinliği düzenlendi. En uzun günün gecesinde gerçekleşen etkinliğe 70 anaokulu öğrencisi, 150 veli ve 60 öğretmen katılım gösterdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Gülistan'ın da öğrencilere eşlik ettiği etkinlikte, minik öğrenciler ilk defa Ay'ı yakından inceleme fırsatı buldu.

Ay'ı incelemenin mutluğunu yaşayan anaokulu öğrencileri, çalan şarkılarla da etkinliğin tadını çıkardı.

Hatay'da anaokulu öğrencileri teleskopla Ay'ı izledi
Hatay'da anaokulu öğrencileri teleskopla Ay'ı izledi
Hatay'da anaokulu öğrencileri teleskopla Ay'ı izledi
Hatay'da anaokulu öğrencileri teleskopla Ay'ı izledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Bayrak

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