Hatay'da anaokul öğrencileri, sokak hayvanlarını soğuktan korumak için parklara kulübe yerleştirdi
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Hatay'da anaokul öğrencileri, sokak hayvanlarını soğuktan korumak için parklara kulübe yerleştirdi

Hatay'ın Antakya ilçesinde anaokulu öğrencileri, sokak hayvanlarını soğuktan korumak için kendi imkanlarıyla yaptıkları kulübeleri parklara yerleştirdi.

10.01.2020 17:34 | Son Güncelleme: 10.01.2020 17:34
Hatay'da anaokul öğrencileri, sokak hayvanlarını soğuktan korumak için parklara kulübe yerleştirdi

'ın ilçesinde anaokulu öğrencileri, sokak hayvanlarını soğuktan korumak için kendi imkanlarıyla yaptıkları kulübeleri parklara yerleştirdi.

Hatay Doğa ve Yaşam Derneği Başkanı Sinem , projeyle ilgili yaptığı açıklamada, çocuklara küçük yaşta hayvan sevgisinin aşılanması gerektiğini söyledi.

Öğrencilerin tahta, plastik ve karton kullanarak 60 hayvan kulübesi yaptığını ifade eden Karaahmetli, bunları parklara yerleştireceklerini belirtti.

Karaahmetli, kış aylarında benzer çalışmaların yaygınlaştırılması gerektiğini dile getirdi.

Projeye destek veren öğretmenlerden Birgül Özçelik de hayvan sevgisine sahip çocukların ileride vicdanlı bireyler olacağını kaydetti.

Anaokulu öğrencileri, ellerinde sokak hayvanlarıyla ilgili dövizlerle öğretmen ve ailelerinin yardımıyla kulübeleri parklara yerleştirdi.

Kaynak: AA
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