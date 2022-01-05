Hatay'da ambulans uçak kalp hastası iki bebek için havalandı

HATAY (AA) - Hatay'da kalp rahatsızlığıyla dünyaya gelen iki bebek, ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi.

Geçen hafta Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doğan Abdullah ve Samra isimli iki bebeğe kalp rahatsızlığı teşhisi konuldu.

Bebekler, tedavi için Sağlık Bakanlığına ait yenidoğan ambulans uçağıyla Hatay'dan alınarak, İstanbul Mehmet Akif Ersoy Kalp Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi.

AA / Erdal Türkoğlu - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet