Hatay'da Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu binası açıldı Hatay'da Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) binası açıldı.

Hatay'da Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) binası açıldı.

ASKF'den yapılan açıklamada, hizmet binasının Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Hatayspor Başkan vekili Aydın Toksöz ve Hatay Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mehmet Öztürk'ün katıldığı organizasyonla açıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Hatay Büyükşehir Belediyesi bünyesinde ilimizi ulusal, ülkemizi uluslararası arenada başarıyla temsil edecek sporcular yetiştirme hedefiyle kurulan, Hatay Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu binasının çalışı yapıldı. Onursal Başkanımız Doç.Dr.Lütfü Savaş ve Hatayspor Başkan vekili Aydın Toksöz, Hatay Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mehmet Öztürk'e başarılar dileyerek, Hatayspor'umuzun şampiyonluk anı kupası ve formasından hediye ettiler." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA